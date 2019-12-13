Инцидент произошел недалеко от Парижа, фото: MaxPixel

https://racurs.ua/n130816-vo-francii-mujchina-s-nojom-nabrosilsya-na-policeyskih.html

Ракурс

Во Франции неизвестный злоумышленник с ножом набросился на полицейский патруль из трех человек.

Инцидент произошел недалеко от Парижа в деловом квартале Дефанс около 10.00 по местному времени, сообщает издание France24.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о наличии на площади в этом районе мужчину с ножом. По другой информации, злоумышленник находился в подземном автотонеле этого квартала.

Когда патрульные прибыли на место инцидента, подозреваемый бросился в их сторону, выкрикивая «я убью вас!». Правоохранители провели несколько предупредительных выстрелов, требуя от него положить нож на землю, а затем выстрелили в злоумышленника.

Всего было сделано семь выстрелов, двое из них попали в мужчину с ножом — в бедро и грудь. В результате от полученных ран он скончался.

По информации источников издания, у погибшего не было при себе документов, которые бы могли подтвердить его личность. Французские СМИ отмечают, что он также не находился в поле зрения спецслужб и не значился в списке лиц, подозреваемых в радикализации террористического характера.

Напомним, в начале человек с ножом зарезал четырех полицейских в Париже.