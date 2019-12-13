«Долг Януковича»: Верховный суд Британии отложил решение по спору Киева и Москвы. Фото: 5 канал

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Решение по спору о «долге Януковича» между Украиной и РФ отложено Верховным судом Великобритании на неопределенный срок, предположительно, несколько месяцев.

Оглашение решения ожидается уже 2020 году, сообщает сегодня пресс-служба Министерства финансов Украины.

Рассмотрение жалоб Украины и России на решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях, началось 9 декабря в Верховном суде Великобритании.

Минфин России оценил сумму требований по евробондам в 3 млрд долл. с погашением в 2015 году. С учетом начисления процентов эта сумма составляла порядка 4,5 млрд долл.

Напомним, что спор об этих еврооблигациях длиться с 2016 года. В декабре 2013 году Владимир Янукович и президент РФ Владимир Путин договорились о кредите в 15 млрд долл. Из-за побега Януковича в Россию Москва успела выдать только первый транш — 3 млн долл.

Позднее Украина объявила мораторий на выплату всех долгов перед Россией. Киев настаивал, что Россия навязала этот долг угрозами, а ее агрессия обусловила невозможность его вернуть. Москва эти действия обжаловала и 29 марта 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России сумму долга с процентами.