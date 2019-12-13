Контрабанда комплектующих для самолетов АН-72 и АН-74 осуществлялась из Украины в Россию

СБУ. Фото: zhitomir.today

https://racurs.ua/n130814-kontrabanda-komplektuuschih-dlya-samoletov-an-72-i-an-74-osuschestvlyalas-iz-ukrainy-v-rossiu.html

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Контрабанда комплектующих для военно-транспортных самолетов АН-72 и АН-74 в Россию была пресечена сотрудниками СБУ. Установлено, что контрабандисты использовали поддельные сопроводительные документы для противоправного оформления военных авиаагрегатов на таможенном складе в аэропорту «Киев». Данные действия проводились без согласования с Государственной службой экспертного контроля.

По информации СБУ, товары двойного назначения планировалось направить заказчикам, которые действовали в интересах Минобороны РФ. Комплектующие через третьи страны должны были поступить к покупателям из России, сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обысков в зоне деятельности таможенного поста аэропорта «Киев», а также в складских помещениях и по месту жительства подозреваемых, правоохранителями были изъяты запасти для боевых самолетов, а также таможенная и техническая документация.

Исполнителю незаконной сделки следователи СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю).

Продолжается досудебное следствие, целью которого является установление всех лиц причастных к данному правонарушению, а также выявление возможных каналов переправки через границу товаров двойного назначения.