Контрабанда комплектуючих для літаків АН-72 і АН-74 здійснювалася з України в Росію

СБУ. Фото: zhitomir.today

https://racurs.ua/ua/n130814-kontrabanda-komplektuuchyh-dlya-litakiv-an-72-i-an-74-zdiysnuvalasya-z-ukrayiny-v-rosiu.html

Ракурс

Контрабанда комплектуючих для військово-транспортних літаків АН-72 і АН-74 в Росію була припинена співробітниками СБУ. Встановлено, що контрабандисти використовували підробні супровідні документи для протиправного оформлення військових авіаагрегатів на митному складі в аеропорту «Київ». Дані дії проводилися без узгодження з Державною службою експертного контролю.

За інформацією СБУ, товари подвійного призначення планувалося направити замовникам, які діяли в інтересах Міноборони РФ. Комплектуючі через треті країни повинні були надійти до покупців із Росії, повідомляє прес-служба СБУ.

Під час обшуків у зоні діяльності митного поста аеропорту «Київ», а також у складських приміщеннях і за місцем проживання підозрюваних, правоохоронцями було вилучено запасти для бойових літаків, а також митна і технічна документація.

Виконавцю незаконної оборудки слідчі СБУ повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю).

Триває досудове слідство, метою якого є встановлення всіх осіб причетних до даного правопорушення, а також виявлення можливих каналів переправлення через кордон товарів подвійного призначення.