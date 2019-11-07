ВМФ РФ отримував комплектуючі з України — ДБР. Фото: ІА Regnum

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Ракурс

Військово-морський флот Росії отримував товари подвійного призначення з України. Контрабанда комплектуючих здійснювалася з Мелітополя Запорізької області.

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Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) встановили, що українські підприємства за сприяння окремих працівників Державної митної служби здійснювали постачання товарів подвійного призначення, кінцевим одержувачем яких виступав російський військовий флот. Про це сьогодні повідомляє прес-центр ДБР.

З цією метою було створено ланцюжок із фірм-«прокладок» на території України і Росії. У контрабандній схемі були задіяні колишні працівники підприємства, яке раніше виготовляло й експортувало продукцію до РФ. У змові з митниками вони намагалися налагодити систематичне постачання обладнання під виглядом товарів загального вжитку без належного оформлення.

У приміщеннях Державної митної служби, на підприємстві, в офісах і помешканнях підприємців проведені обшуки, за підсумками яких вилучено обладнання, що готувалося до експорту, а також технічну документацію. До суду вже спрямовано клопотання про арешт вилученого майна.

Також правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають держконтролю) та ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Як повідомляв «Ракурс», СБУ затримала в аеропорту «Бориспіль» шістьох зловмисників, які продавали до Росії комплектуючі для військових літаків.