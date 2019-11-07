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ВМФ РФ получал комплектующие из Украины — ГБР. Фото: ИА Regnum

Война войной, а контрабанда по расписанию: ВМФ РФ получал комплектующие из Украины (ФОТО)

7 ноя 2019, 15:13
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Военно-морской флот России получал товары двойного назначения из Украины. Контрабанда комплектующих осуществлялась из Мелитополя Запорожской области.

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Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) установили, что украинские предприятия при содействии отдельных сотрудников Таможенной службы осуществляли поставки товаров двойного назначения, конечным получателем которых выступал российский военный флот. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГБР.

С этой целью была создана цепочка из фирм-«прокладок» на территории Украины и России. В контрабандной схеме были задействованы бывшие сотрудники предприятия, которое ранее производило и экспортировало продукцию в РФ. В сговоре с таможенниками они пытались наладить систематические поставки оборудования под видом товаров общего потребления без надлежащего оформления.

В помещениях Государственной таможенной службы, на предприятии, в офисах и домах предпринимателей проведены обыски, по итогам которых изъято оборудование, готовившееся к экспорту, а также техническая документация. В суд уже направлено ходатайство об аресте изъятого имущества.

Также правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих госконтролю) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Борьба с контрабандой: ВМФ РФ получал комплектующие из Украины. Фото: ГБР

Борьба с контрабандой: ВМФ РФ получал комплектующие из Украины. Фото: ГБР

Борьба с контрабандой: ВМФ РФ получал комплектующие из Украины. Фото: ГБР

Борьба с контрабандой: ВМФ РФ получал комплектующие из Украины. Фото: ГБР

Как вчера сообщал «Ракурс», СБУ задержала в аэропорту «Борисполь» шестерых злоумышленников, которые продавали в Россию комплектующие для военных самолетов.

Источник: Ракурс


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