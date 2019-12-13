«Борг Януковича»: Верховний суд Британії відклав рішення щодо спору Києва і Москви. Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/ua/n130815-borg-yanukovycha-verhovnyy-sud-brytaniyi-vidklav-rishennya-schodo-sporu-kyieva-i-moskvy.html

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Рішення щодо спору про «борг Януковича» між Україною та РФ відкладено Верховним судом Великої Британії на невизначений термін, імовірно, на кілька місяців.

Оголошення рішення очікується вже в 2020 році, повідомила сьогодні прес-служба Міністерства фінансів України.

Розгляд скарг України та Росії на рішення апеляційного суду щодо спору про випущені в 2013 році єврооблігації почався 9 грудня в Верховному суді Великої Британії.

Мінфін Росії оцінив суму вимог за євробондами у 3 млрд дол. із погашенням у 2015 році. З урахуванням відсотків сума позовних вимог була збільшена до 4,5 млрд дол.

Нагадаємо, що судова тяганина через ці єврооблігації триває з 2016 року. В грудні 2013 року Віктор Янукович і президент Росії Володимир Путін домовилися про кредит для України у 15 млрд дол. Через втечу Януковича до РФ під час Революції гідності Москва встигла видати лише перший транш — 3 млрд дол.

Пізніше Україна оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Росією. Київ наполягав, що Росія нав’язала цей борг погрозами, а її агресія зумовила неможливість його повернути. Москва ці дії оскаржила і 29 березня 2017 року Високий суд Лондона зобов’язав Україну виплатити Росії суму боргу з відсотками. Київ подав апеляцію на це рішення до Верховного суду Британії.