У США заборонили «пологовий туризм». Фото: Depositphotos

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«Пологовий туризм» у США відтепер стає менш доступним. Америка ввела нові правила отримання туристичних віз для жінок, які мають намір народжувати у Сполучених Штатах Америки.

Візові обмеження вступають в силу в п’ятницю, 24 січня. Тепер співробітники консульських служб можуть відмовляти у візі жінкам, якщо вирішать, що основна мета їхньої поїздки — народити дитину на території США. Нові правила опублікувала адміністрація президента Дональда Трампа.

Тепер жінкам, які хочуть народити на території США, потрібно буде довести, що вони потребують медичної допомоги. Водночас подорожуючим за медичними показаннями потрібно буде також надати докази, що у них є гроші на лікування, проживання та супутні витрати.

Водночас незрозуміло, як співробітники будуть визначати, вагітна жінка чи ні, адже на співбесіді вони не можуть їм ставити такі питання.

У нових правилах зазначено, що «пологовий туризм» не вважається «законною діяльністю заради задоволення чи розваги». Також передбачається, що нові правила зможуть врегулювати незаконний бізнес, пов’язаний з наданням послуг для організації народження дитини на території США.

Про боротьбу з «пологовим туризмом» заявляв президент США Дональд Трамп. Йдеться про 14-у поправку до Конституції США, згідно з якою будь-яка дитина, що народилася на території Сполучених Штатів, може отримати американське громадянство. Дональд Трамп неодноразово критикував цю поправку, тому що це, на його думку, призводить до нелегальної міграції.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року Амстердам ввів новий податок для туристів. Тепер за кожну ніч перебування в місті іноземці повинні будуть заплатити додаткові три євро.