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Синоптики предупреждают о дождях, мокром снеге и сильном ветре. Фото: Pexels

Погода в Украине: синоптики предупреждают о дождях, мокром снеге и сильном ветре (КАРТА)

24 фев 2020, 08:19
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Погода в Украине 24 февраля ухудшится. В западных и юго-восточных областях ожидаются дожди с мокрым снегом.

По всей территории страны ожидается штормовой ветер. В восточных областях он усилится до 20 м/с, по всей остальной территории страны — до 25−28 м/с. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики предупреждают о дождях, мокром снеге и сильном ветре. Карта: Гидрометцентр

Ночью и утром 24 февраля в северо-западных районах Черного моря ожидается сильный ветер — 25−28 м/с, высота волн 30−40 дм. На Азовском море днем ​​24 февраля сильный ветер до 25−28 м/с, высота волн 15−20 дм, местами значительные осадки. Осложнения погодных условий отвечает II (оранжевому) уровню опасности. Это усложнит и работу морского транспорта.

В Карпатах ожидается снег, ночью 24 февраля — значительный снег, сильная метель. На дорогах будут снежные заносы, гололедица, порывы ветра достигнут 40 м/с.

Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах приведут к нарушению движения на отдельных участках дорог и прекращению движения транспорта, добавили спасатели.

Напомним, недавно в Киеве синоптики зафиксировали новый температурный рекорд.


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