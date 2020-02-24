Китайский коронавирус: инфицированы уже почти 80 тыс. человек, более 2,5 тыс. погибших (КАРТА)

Коронавирусом заразились почти 80 тыс. человек. Фото: Zhang Yuwei/Xinhua via AP

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Коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 2 тыс. 619 человек. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 2 тыс. 495 человек. Общее количество зараженных — более 79 тыс.

В то же время почти 25 тыс. удалось вылечить от коронавируса. Их выписали из больниц. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Почти все смерти от коронавируса зафиксированы в Китае, большинство из них — в провинции Хубэй, которая стала центром распространения вируса. Еще восемь смертельных случаев — в Иране, семь — в Южной Корее, три — в Италии, по одной — на Филиппинах, в Японии, Гонконге, Франции и Тайване.

За пределами Китая зафиксировано более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Больше из них — в Южной Корее. В понедельник, 24 февраля, в Южной Корее зафиксировали седьмую смерть в стране от коронавируса. Жертвой вируса стал 62-летний мужчина из больницы в Чонгдо. Количество заболевших коронавирусом возросло до 763 человек.

Из-за новых случаев заражения власти Южной Кореи объявили наивысший уровень опасности. Это позволит запретить проведение массовых мероприятий в стране и закрыть общественные заведения.

Помимо Китая и Южной Кореи, больше всего зараженных за пределами Китая — в Италии (157), Японии (147), Сингапуре (89), Гонконге (74), Иране (43) и Таиланде (35).

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, новый коронавирус на Ближнем Востоке свирепствует в Иране. В стране уже зафиксировано восемь смертей от инфекции и страны-соседи решили закрыть границы, чтобы не допустить распространения инфекции.