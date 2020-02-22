Китайский коронавирус: новые вспышки зафиксировали в Италии и Иране, Samsung закрывает завод на дезинфекцию, фото - Pixabay

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Второй случай смерти от коронавируса зафиксировали в Италии. Умерла женщина, которая проживала в северной области Ломбардия. Не исключается, что инфекция передалась ей от 38-летнего мужчины из города Кодона, который находится в тяжелом состоянии.

Вчера стало известно о 16 новых случаях заражения в Италии, сообщает в Twitter ресурс BNO. Сегодня количество инфицированных в северных областях Ломбардия и Венето достигло 29.

Накануне вечером в больнице Падуи умер 78-летний итальянец. Причиной смерти стали вызванные вирусом осложнения. Мужчина лежал в больнице уже 10 дней, но тест на коронавирус провели в пятницу. Факт заболевания подтвердился только после летального исхода. Власти закроют больницу, в который лежал умерший, на дезинфекцию.

Чрезвычайные меры и карантин ввели в 10 городах Ломбардии, а также нескольких населенных пунктах Венето.

Свирепствует новый китайский вирус и в Южной Корее. Сегодня здесь зафиксировали еще 138 случаев заражения новым коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло в стране 350 человек.

Корпорация Samsung Electronics закроет на один день для дезинфекции свой завод по производству мобильных устройств в городе Кумы после того, как оказалось, что один из его сотрудников заражен новым коронавирусом.

В воскресенье компания проведет дезинфекцию помещений завода и возобновит производство в понедельник, 24 февраля. Сотрудники, которые контактировали с инфицированным коронавирусом, добровольно согласились пойти на карантин.

Ранее Центр контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения Южной Кореи информировал об увеличении количества случаев заражения коронавирусом нового типа. В провинции Кёнсан-Пукто, граничащей с городом Тэгу, где ранее была зафиксирована вспышка заболевания, вызванного вирусом 2019 nCoV, зарегистрировали 14 случаев инфицирования.

Увеличилось распространение коронавируса и в Иране. Здесь зафиксированы еще 10 случаев заражения. Вследствие усложнений в стране умерли пять человек. Всего в Иране инфицировалось 28 человек. Сообщение о первых случаях заболеваний в Иране, вызванных коронавирусом нового типа, впервые появились 19 февраля.

Согласно данным на утро субботы, количество летальных случаев в Китае составляет 2 тыс. 345, выздоровели более 20,6 тыс. человек, а общее количество инфицированных приблизилось к 76,3 тыс.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)