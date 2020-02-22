Украина выбирает участника «Евровидения 2020»: трансляция национального финала, фото — "24 канал""

https://racurs.ua/n134123-ukraina-vybiraet-uchastnika-evrovideniya-2020-translyaciya-nacionalnogo-finala.html

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Сегодня проходит финал украинского национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2020».

На сцену во время главной музыкальной битвы крахны выйдут шесть исполнителей: Krut с песней «99», Jerry Hail (Vegan), Go-A («Соловей»), David Axelrod (Horizon), Khayat (Call for love) и Tvorchi (Bonfire).

В прошлом году в «Евровидении-2019» Украина не участвовала, поскольку Национальная общественная телерадиокомпания и победительница отбора Maruv отказались подписывать контракт. Стало известно, что певица выступала в России.

Напомним, в октябре Евровидение-2020 получило слоган Open Up! В переводе на украинский девиз означает «откройся».

В 2018 году певец Melovin занял 17 место. Украина дважды выигрывала «Евровидение»: в 2016 году — певица Джамала с песней «1944», в 2004 году — Руслана с песней Wild Dances.