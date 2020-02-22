Україна обирає учасника «Євробачення 2020»: трансляція національного фіналу, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n134123-ukrayina-obyraie-uchasnyka-ievrobachennya-2020-translyaciya-nacionalnogo-finalu.html

Ракурс

Сьогодні відбувається фінал українського національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2020».

На сцену під час головної музичної битви країни вийдуть шестеро виконавців: Krutь з піснею «99», Jerry Hail (Vegan), Go-A («Соловей»), David Axelrod (Horizon), Khayat (Call for love) та Tvorchi (Bonfire).

Торік у «Євробаченні-2019» Україна участі не брала, оскільки Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця відбору Maruv відмовилися підписувати контракт. Стало відомо, що співачка виступала в Росії.

Нагадаємо, у жовтні Євробачення-2020 отримало слоган Open Up! У перекладі на українську девіз означає «відкрийся».

У 2018 році співак Melovin посів 17 місце. Україна двічі вигравала «Євробачення»: у 2016 році — співачка Джамала з піснею «1944», у 2004 році — Руслана з піснею «Wild Dances».