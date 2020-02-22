Принц Гаррі і Меган Маркл оголосили дату і умови виходу з королівської сім'ї, фото — The Guardian

https://racurs.ua/ua/n134122-prync-garri-i-megan-markl-ogolosyly-datu-i-umovy-vyhodu-z-korolivskoyi-sim-yi.html

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31 березня герцог і герцогиня Сассекські офіційно припинять представляти британську корону в ролі старших членів королівської сім’ї. Вони більше не зможуть використовувати свій титул герцогів Сассекських у комерційних цілях. Крім того, навіть під час промов їм заборонять використовувати слово «королівський».

Також принцу Гаррі і Меган Маркл доведеться відмовитися від свого офісу в Букінгемському палаці, повідомляє Fox. Підтримувати пов’язані з ними благодійні фонди буде команда, яку призначить королева Єлизавета.

У Канаді пара буде працювати над розвитком своєї нової організації. Їх представник запевнив, що принц Гаррі і Меган Маркл залишають напрямок, в якому вже працювали протягом майже двох років — це країни Співдружності, розширення прав і можливостей молоді та психічне здоров’я.

Королева Єлизавета II у січні цього року ухвалила офіційне рішення щодо бажання свого онука принца Гаррі і його дружини Меган Маркл відійти від справ у королівській родині. Королева в офіційному релізі монаршої родини подякувала і відпустила Гаррі і Меган. Перерахувавши усі пункти свого рішення щодо їхнього майбутнього, Єлизавета сказала, що Маркл дуже швидко «стала членом королівської сім’ї».