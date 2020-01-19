Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Скандал у королівській родині: Єлизавета ухвалила офіційне рішення щодо Гаррі і Меган Маркл, фото — royal.uk

Іменем Її Величності: Єлизавета ухвалила офіційне рішення щодо принца Гаррі і Меган Маркл (ДОКУМЕНТ)

19 січ 2020, 09:06
999

Королева Єлизавета II ухвалила офіційне рішення щодо рішення свого онука принца Гаррі і його дружини Меган Маркл.

Королева в офіційному релізі монаршої родини подякувала і відпустила Гаррі і Меган. Перерахувавши усі пункти свого рішення щодо їхнього майбутнього, Єлизавета сказала, що Маркл дуже швидко «стала членом королівської сім’ї».

Решта пунктів рішення монарха доволі різкі: принц Гаррі і Меган Маркл позбудуться королівських титулів, більше не будуть вважатися виконуючими офіційні обов’язки членами королівської сім’ї і перестануть отримувати державні гроші.

Єлизавета ухвалила офіційне рішення щодо Гаррі і Меган Маркл, фото — royal.uk

Букінгемський палац також вирішив, що Меган і Гаррі не зможуть бути офіційними представниками королеви, а ще виплатять 2,4 млн фунтів за ремонт їхнього будинку у Віндзорі.

На початку січня принц Гаррі та Меган Маркл неочікувано оголосили про намір скласти королівські повноваження. Подружжя зізналось, що хоче самостійно заробляти на себе та не брати дотації від Єлизавети ІІ і платників податків.

Згодом Маркл відмовилася брати участь у переговорах із королевою Єлизаветою II. Дружина принца Гаррі заявила, що не планує обговорювати своє життя з представниками королівської родини.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Юристи Трампа назвали імпічмент спробою порушити Конституцію США

Наступного тижня в Сенаті США стартує розгляд справи про імпічмент Трампа. Його юристи вважають обвинувачення спробою скасувати результати виборів 2016 року, втрутитися у вибори 2020 року і порушити Конституцію

Світові новини
09:30

Путін змінює Конституцію: у Москві почалися протести

Серія протестів у вигляді одиночних пікетів почалася у Москві біля будівлі адміністрації президента РФ Володимира Путіна. Пікетники висловлюються проти зміни Конституції РФ, поправки до якої запропонував внести Путін

Світові новини
13:59   18 січ