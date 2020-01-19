Скандал у королівській родині: Єлизавета ухвалила офіційне рішення щодо Гаррі і Меган Маркл, фото — royal.uk

https://racurs.ua/ua/n132273-imenem-yiyi-velychnosti-ielyzaveta-uhvalyla-oficiyne-rishennya-schodo-garri-i-megan-markl.html

Ракурс

Королева Єлизавета II ухвалила офіційне рішення щодо рішення свого онука принца Гаррі і його дружини Меган Маркл.

Королева в офіційному релізі монаршої родини подякувала і відпустила Гаррі і Меган. Перерахувавши усі пункти свого рішення щодо їхнього майбутнього, Єлизавета сказала, що Маркл дуже швидко «стала членом королівської сім’ї».

Решта пунктів рішення монарха доволі різкі: принц Гаррі і Меган Маркл позбудуться королівських титулів, більше не будуть вважатися виконуючими офіційні обов’язки членами королівської сім’ї і перестануть отримувати державні гроші.

Букінгемський палац також вирішив, що Меган і Гаррі не зможуть бути офіційними представниками королеви, а ще виплатять 2,4 млн фунтів за ремонт їхнього будинку у Віндзорі.

На початку січня принц Гаррі та Меган Маркл неочікувано оголосили про намір скласти королівські повноваження. Подружжя зізналось, що хоче самостійно заробляти на себе та не брати дотації від Єлизавети ІІ і платників податків.

Згодом Маркл відмовилася брати участь у переговорах із королевою Єлизаветою II. Дружина принца Гаррі заявила, що не планує обговорювати своє життя з представниками королівської родини.