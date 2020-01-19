Скандал в королевской семье: Елизавета приняла официальное решение относительно принца Гарри и Меган Маркл, фото — royal.uk

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Королева Елизавета II приняла официальное решение о решении своего внука принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Королева в официальном релизе монаршей семьи поблагодарила и отпустила Гарри и Меган. Перечислив все пункты своего решения относительно их будущего, Елизавета сказала, что Маркл очень быстро «стала членом королевской семьи».

Остальные пункты решения монарха довольно резкие: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов, больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи и перестанут получать государственные деньги.

Букингемский дворец также решил, что Меган и Гарри не смогут быть официальными представителями королевы, а еще выплатят 2,4 млн фунтов за ремонт их дома в Виндзоре.

В начале января принц Гарри и Меган Маркл неожиданно объявили о намерении составить королевские полномочия. Супруги признались, что хотят самостоятельно зарабатывать на себя и не брать дотации от Елизаветы II и налогоплательщиков.

Впоследствии Маркл отказалась участвовать в переговорах с королевой Елизаветой II. Жена принца Гарри заявила, что не планирует обсуждать свою жизнь с представителями королевской семьи.