Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Скандал в королевской семье: Елизавета приняла официальное решение относительно принца Гарри и Меган Маркл, фото — royal.uk

Именем Ее Величества: Елизавета приняла официальное решение относительно принца Гарри и Меган Маркл (ДОКУМЕНТ)

19 янв 2020, 09:06
999

Королева Елизавета II приняла официальное решение о решении своего внука принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Королева в официальном релизе монаршей семьи поблагодарила и отпустила Гарри и Меган. Перечислив все пункты своего решения относительно их будущего, Елизавета сказала, что Маркл очень быстро «стала членом королевской семьи».

Остальные пункты решения монарха довольно резкие: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов, больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи и перестанут получать государственные деньги.

Елизавета приняла официальное решение относительно принца Гарри и Меган Маркл, фото — royal.uk

Букингемский дворец также решил, что Меган и Гарри не смогут быть официальными представителями королевы, а еще выплатят 2,4 млн фунтов за ремонт их дома в Виндзоре.

В начале января принц Гарри и Меган Маркл неожиданно объявили о намерении составить королевские полномочия. Супруги признались, что хотят самостоятельно зарабатывать на себя и не брать дотации от Елизаветы II и налогоплательщиков.

Впоследствии Маркл отказалась участвовать в переговорах с королевой Елизаветой II. Жена принца Гарри заявила, что не планирует обсуждать свою жизнь с представителями королевской семьи.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Юристы Трампа назвали импичмент попыткой нарушить Конституцию США

На следующей неделе в Сенате США стартует рассмотрение дела об импичменте Трампа. Его юристы считают обвинения попыткой отменить результаты выборов 2016 года, вмешаться в выборы 2020 года и нарушить Конституцию

Новости мира
09:30

Путин меняет Конституцию: в Москве начались протесты

Серия протестов в виде одиночных пикетов началась в Москве у здания администрации президента РФ Владимира Путина. Пикетчики высказываются против изменения Конституции РФ, поправки в которую предложил внести Путин

Новости мира
13:59   18 янв