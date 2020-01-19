Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Макгрегор за 40 секунд одержал первую за три года победу, фото — Eurosport

Скандальный Макгрегор за 40 секунд одержал первую за три года победу (ВИДЕО)

19 янв 2020, 08:40
999

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор одержал первую победу за три с лишним года.

Бой, который прошел на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, завершился через 40 секунд. Скандальный ирландец одержал победу техническим нокаутом.

В главном поединке на турнире Макгрегор нокаутировал представителя США Дональда Серроне. В этом ему помогли прицельные удары левым плечом в лицо соперника, хай-кик и добивание Серроне, когда тот уже оказался на полу октагона.

Для ирландца это был первый бой после поражения от чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Тогда в октябре 2018 года на турнире UFC 229 ирландец проиграл в четвертом раунде болевым приемом. Последний раз Макгрегор одерживал победу 12 ноября 2016 года. Боец победил техническим нокаутом американца Эдди Альвареса. Сейчас в активе ирландца 22 победы в 26 поединках.

В марте 2019 года «Ракурс» сообщал, что Макгрегора арестовали за нападение на фаната. Спортсмен отобрал у поклонника телефон и убежал. В апреле он объявил о возобновлении карьеры.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Юристы Трампа назвали импичмент попыткой нарушить Конституцию США

На следующей неделе в Сенате США стартует рассмотрение дела об импичменте Трампа. Его юристы считают обвинения попыткой отменить результаты выборов 2016 года, вмешаться в выборы 2020 года и нарушить Конституцию

Новости мира
09:30

Путин меняет Конституцию: в Москве начались протесты

Серия протестов в виде одиночных пикетов началась в Москве у здания администрации президента РФ Владимира Путина. Пикетчики высказываются против изменения Конституции РФ, поправки в которую предложил внести Путин

Новости мира
13:59   18 янв