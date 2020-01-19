Макгрегор за 40 секунд одержал первую за три года победу, фото — Eurosport

https://racurs.ua/n132272-skandalnyy-makgregor-za-40-sekund-oderjal-pervuu-za-tri-goda-pobedu-video.html

Ракурс

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор одержал первую победу за три с лишним года.

Бой, который прошел на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, завершился через 40 секунд. Скандальный ирландец одержал победу техническим нокаутом.

В главном поединке на турнире Макгрегор нокаутировал представителя США Дональда Серроне. В этом ему помогли прицельные удары левым плечом в лицо соперника, хай-кик и добивание Серроне, когда тот уже оказался на полу октагона.

Для ирландца это был первый бой после поражения от чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Тогда в октябре 2018 года на турнире UFC 229 ирландец проиграл в четвертом раунде болевым приемом. Последний раз Макгрегор одерживал победу 12 ноября 2016 года. Боец победил техническим нокаутом американца Эдди Альвареса. Сейчас в активе ирландца 22 победы в 26 поединках.

В марте 2019 года «Ракурс» сообщал, что Макгрегора арестовали за нападение на фаната. Спортсмен отобрал у поклонника телефон и убежал. В апреле он объявил о возобновлении карьеры.