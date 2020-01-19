Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обострение на Донбассе: в результате обстрелов боевиков есть погибший и 10 раненых, фото — "Главком"

Обострение на Донбассе: в результате обстрелов боевиков есть погибший и 10 раненых

19 янв 2020, 08:19
999

Ситуация на фронте резко обострилась 18 января. Вследствие обстрелов боевиков на Донбассе есть погибший и 10 раненых украинских военных.

В пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что в субботу пророссийские силы обстреливали украинских военных шесть раз. Они применили минометы калибра 120 мм, запрещенные минскими соглашениями, а также гранатометы, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировали четыре нападения (около Песков, Красногоровки, Павлополя, Васильевки).

В районе группировки «Север» противник применил 120-мм минометы, выпустив 27 мин, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. Это произошло в Орехово. С началом суток 19 января российские оккупационные войска пока огневой активности не проявляли.

Напомним, что в минувшую среду Украина предоставила предложения по трем дополнительных участкам разведения сил и средств. Генштаб предлагает в продолжение реализации договоренности лидеров стран нормандской четверки развести войска на новых участках, впрочем, не называет их. Киев настаивает на том, чтобы наблюдательная мониторинговая миссия ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Юристы Трампа назвали импичмент попыткой нарушить Конституцию США

На следующей неделе в Сенате США стартует рассмотрение дела об импичменте Трампа. Его юристы считают обвинения попыткой отменить результаты выборов 2016 года, вмешаться в выборы 2020 года и нарушить Конституцию

Новости мира
09:30

Путин меняет Конституцию: в Москве начались протесты

Серия протестов в виде одиночных пикетов началась в Москве у здания администрации президента РФ Владимира Путина. Пикетчики высказываются против изменения Конституции РФ, поправки в которую предложил внести Путин

Новости мира
13:59   18 янв