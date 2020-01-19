Обострение на Донбассе: в результате обстрелов боевиков есть погибший и 10 раненых, фото — "Главком"

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Ракурс

Ситуация на фронте резко обострилась 18 января. Вследствие обстрелов боевиков на Донбассе есть погибший и 10 раненых украинских военных.

В пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что в субботу пророссийские силы обстреливали украинских военных шесть раз. Они применили минометы калибра 120 мм, запрещенные минскими соглашениями, а также гранатометы, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировали четыре нападения (около Песков, Красногоровки, Павлополя, Васильевки).

В районе группировки «Север» противник применил 120-мм минометы, выпустив 27 мин, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. Это произошло в Орехово. С началом суток 19 января российские оккупационные войска пока огневой активности не проявляли.

Напомним, что в минувшую среду Украина предоставила предложения по трем дополнительных участкам разведения сил и средств. Генштаб предлагает в продолжение реализации договоренности лидеров стран нормандской четверки развести войска на новых участках, впрочем, не называет их. Киев настаивает на том, чтобы наблюдательная мониторинговая миссия ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.