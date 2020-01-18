Робот впервые провел операцию по пересадке почки человеку. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n132270-operaciu-po-peresadke-pochki-cheloveku-vpervye-provel-robot.html

Ракурс

Робот впервые провел сложную малоинвазивную операцию по пересадке почки человеку.

Житель Австралии согласился на проведение первой операции по пересадке почки с помощью робота. Новые технологии позволили добиться результатов, недоступных ни одному профессиональному хирургу, поскольку современные хирургические вмешательства оставляют шрамы и могут быть летальными при малейшей погрешности врачей. Об этом сообщает Ubergizmo.com.

Робот, благодаря новым технологиям, сумел сделать минимальный надрез, размер которого составил всего 5 см. Этого хватило, чтобы ввести почку в тело пациента и провести успешную операцию.

По словам профессора Говарда Лау из больницы Сиднея «Вестмит», пересадка почки — это довольно сложная операция, но она прошла успешно. Медики считают, что в будущем такая методика будет активно использоваться в трансплантологии, а также поможет проводить операции пациентам с избыточным весом.

Врачи заявляют, что роботы смогут решать множество проблем в медицине, поскольку бывают случаи, когда провести хирургическое вмешательство традиционными методами просто невозможно.

Напомним, в январе компания Agility Robotics отправила первую партию роботов американским гражданам. Человекоподобные андроиды будут использоваться для курьерской доставки товаров.