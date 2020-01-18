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Робот вперше провів операцію з пересадки нирки людині. Фото: YouTube

Операцію з пересадки нирки людині вперше провів робот

18 січ 2020, 21:54
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Робот вперше провів складну малоінвазивну операцію з пересадки нирки людині.

Житель Австралії погодився на проведення першої операції з пересадки нирки за допомогою робота. Нові технології дозволили домогтися результатів, недоступних жодному професійному хірургу, оскільки сучасні хірургічні втручання залишають шрами і можуть бути летальними за найменшої похибки лікарів. Про це повідомляє Ubergizmo.com.

Робот, завдяки новим технологіям, зумів зробити мінімальний надріз, розмір якого склав всього 5 см. Цього вистачило, щоб ввести нирку в тіло пацієнта і провести успішну операцію.

За словами професора Говарда Лау з лікарні Сіднея «Вестміт», пересадка нирки — це доволі складна операція, але вона пройшла успішно. Медики вважають, що у майбутньому така методика буде активно використовуватися в трансплантології, а також допоможе проводити операції пацієнтам з надмірною вагою.

Лікарі заявляють, що роботи зможуть вирішувати безліч проблем у медицині, оскільки трапляються випадки, коли провести хірургічне втручання традиційними методами просто неможливо.

Нагадаємо, у січні компанія Agility Robotics відправила першу партію роботів американським громадянам. Людиноподібні андроїди використовуватимуться для кур'єрської доставки товарів.


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