В американському штаті Юта невідомий влаштував стрілянину посеред вулиці, є жертви (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n132269-v-amerykanskomu-shtati-uta-nevidomyy-vlashtuvav-strilyanynu-posered-vulyci-ie-jertvy-video.htmlРакурс
У Сполучених Штатах Америки знову сталася перестрілка зі смертельними наслідками.
Збройний інцидент трапився у місті Хантсвілл в штаті Юта. Невідомий влаштував стрілянину на перехресті вулиць Main Street і 130 South, внаслідок чого загинули четверо осіб, а одна дістала поранення й була госпіталізована. Про це повідомляє CNN.
Поліція згодом затримала нападника. За словами місцевих правоохоронців, стрілець був один і ніякої загрози для місцевого населення вже немає. Причини та мотиви злочину наразі невідомі, поліцейські з’ясовують обставини трагедії.
Наші серця розбиті жахливими новинами, що прийшли сьогодні з Хантсвілла. Ми сумуємо через загибель невинних людей, — написав губернатор штату Юта Гері Герберт у своєму Твіттері й висловив співчуття сім’ям загиблих.
Нагадаємо, в США регулярно трапляються перестрілки зі смертельними наслідками. Так, 1 грудня невідомий відкрив вогонь після матчу з американського футболу в місті Новий Орлеан, внаслідок чого 11 осіб дістали поранення.
А 5 грудня перестрілка сталася на військовій базі Перл-Харбор. Матрос з американської субмарини убив двох цивільних працівників бази, а згодом і сам застрелився.