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У штаті Юта невідомий застрелив чотирьох осіб. Фото: Фокус

В американському штаті Юта невідомий влаштував стрілянину посеред вулиці, є жертви (ВІДЕО)

18 січ 2020, 21:19
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У Сполучених Штатах Америки знову сталася перестрілка зі смертельними наслідками.

Збройний інцидент трапився у місті Хантсвілл в штаті Юта. Невідомий влаштував стрілянину на перехресті вулиць Main Street і 130 South, внаслідок чого загинули четверо осіб, а одна дістала поранення й була госпіталізована. Про це повідомляє CNN.

Поліція згодом затримала нападника. За словами місцевих правоохоронців, стрілець був один і ніякої загрози для місцевого населення вже немає. Причини та мотиви злочину наразі невідомі, поліцейські з’ясовують обставини трагедії.

Наші серця розбиті жахливими новинами, що прийшли сьогодні з Хантсвілла. Ми сумуємо через загибель невинних людей, — написав губернатор штату Юта Гері Герберт у своєму Твіттері й висловив співчуття сім’ям загиблих.

Нагадаємо, в США регулярно трапляються перестрілки зі смертельними наслідками. Так, 1 грудня невідомий відкрив вогонь після матчу з американського футболу в місті Новий Орлеан, внаслідок чого 11 осіб дістали поранення.

А 5 грудня перестрілка сталася на військовій базі Перл-Харбор. Матрос з американської субмарини убив двох цивільних працівників бази, а згодом і сам застрелився.

Джерело: Ракурс


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