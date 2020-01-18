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В штате Юта неизвестный застрелил четырех человек. Фото: Фокус

В американском штате Юта неизвестный устроил стрельбу посреди улицы, есть жертвы (ВИДЕО)

18 янв 2020, 21:19
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В Соединенных Штатах Америки снова произошла перестрелка со смертельным исходом.

Вооруженный инцидент произошел в городе Хантсвилл в штате Юта. Неизвестный устроил стрельбу на перекрестке улиц Main Street и 130 South, в результате чего погибли четыре человека, а один получил ранения и был госпитализирован. Об этом сообщает CNN.

Полиция впоследствии задержала стрелка. По словам местных правоохранителей, стрелок был один и никакой угрозы для местного населения уже нет. Причины и мотивы преступления пока неизвестны, полицейские выясняют обстоятельства трагедии.

Наши сердца разбиты ужасными новостями, что пришли сегодня с Хантсвилла. Мы скорбим о гибели невинных людей, — написал губернатор штата Юта Гэри Герберт в своем Твиттере и выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, в США регулярно случаются перестрелки со смертельным исходом. Так, 1 декабря неизвестный открыл огонь после матча по американскому футболу в городе Новый Орлеан, в результате чего 11 человек получили ранения.

А 5 декабря перестрелка произошла на военной базе Перл-Харбор. Матрос с американской субмарины убил двух гражданских работников базы, а потом и сам застрелился.

Источник: Ракурс


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