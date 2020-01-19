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Загострення на Донбасі: внаслідок обстрілів бойовиків є загиблий і 10 поранених, фото — "Главком"

Загострення на Донбасі: внаслідок обстрілів бойовиків є загиблий і 10 поранених

19 січ 2020, 08:19
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Ситуація на фронті різко загострилася 18 січня. Внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі є загиблий і 10 поранених українських військових.

У прес-центрі операції Об'єднаних сил повідомили, що у суботу проросійські сили обстрілювали українських військових шість разів. Вони застосували міномети калібру 120 мм, заборонені мінськими угодами, а також гранатомети, БПЛА, озброєння бойових машин піхоти та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксували чотири напади (поблизу Пісків, Красногорівки, Павлополя, Василівки).

У районі угруповання «Північ» противник застосував 120 мм міномети, випустивши 27 мін, а також гранатомети, великокаліберні кулемети. Це сталося в Оріховому.

З початком доби 19 січня російські окупаційні війська наразі вогневої активності не проявляли.

Нагадаємо, що минулої середи Україна надала пропозиції щодо трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів. Генштаб пропонує на продовження реалізації домовленостей лідерів країн нормандської четвірки розвести війська на нових ділянках, утім, не називає їх. Київ наполягає на тому, щоб спостережна моніторингова місія ОБСЄ провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання.

Джерело: Ракурс


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