Макгрегор за 40 секунд здобув першу за три роки перемогу, фото — Eurosport

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Ракурс

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) ірландець Конор Макгрегор здобув першу перемогу за три з лишком роки.

Бій, який пройшов на турнірі UFC 246 в Лас-Вегасі, завершився через 40 секунд. Скандальний ірландець здобув перемогу технічним нокаутом.

У головному поєдинку на турнірі UFC 246 Макгрегор нокаутував представника США Дональда Серроне. В цьому йому допомогли прицільні удари лівим плечем в обличчя суперника, хай-кік та добивання Серроне, коли той вже опинився на підлозі октагону.

Для ірландця це був перший бій після поразки від чемпіона UFC у легкій вазі росіянина Хабіба Нурмагомедова. Тоді в жовтні 2018 року на турнірі UFC 229 ірландець програв в четвертому раунді больовим прийомом. Востаннє Макгрегор здобував перемогу 12 листопада 2016 року. Боєць тоді переміг технічним нокаутом американця Едді Альвареса.

Наразі в активі ірландця 22 перемоги в 26 поєдинках.

У березні 2019 року «Ракурс» повідомляв, що Макгрегора заарештували за напад на фаната. Спортсмен відібрав у шанувальника телефон і втік. У квітні він оголосив про відновлення кар'єри.