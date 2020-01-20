Принц Гаррі сумує через втрату королівських титулів, фото: instagram/sussexroyal

https://racurs.ua/ua/n132317-prync-garri-sumuie-cherez-vtratu-korolivskyh-tytuliv.html

Ракурс

Принц Гаррі висловився щодо втрати королівських титулів.

Букінгемський палац позбавив його та дружину Меган привілеїв. Про це він заявив під час промови в благодійному фонді «Сентебейл» у Лондоні.

Мені дуже сумно, що до цього дійшло, — сказав внук королеви Єлизавети II.

Він додав, що йому важко буде відмовитись від отриманих військових звань. Принц назвав Британію своїм домом. Він запевнив, що його ставлення до країни не зміниться.

Гаррі вважає відмову від королівських привілеїв безальтернативним рішенням. На думку чоловіка, це дозволить досягти «більш спокійного життя» з дружиною та сином Арчі. Він зізнався, що через відмову від своїх щоденних королівських обов’язків відчуває певне хвилювання, але готовий втратити кошти, які підтримували його спосіб життя. Британський принц подякував прихильникам за підтримку.

Ми робимо стрибок віри, — додав Гаррі.

Нагадаємо, інформацію про плани принца Гаррі та Меган Маркл відмовитись від частини королівських привілеїв опублікували 8 січня. Подружжя планує жити на два континенти — у Північній Америці і Великій Британії. Вони не будуть представляти королівську сім’ю на офіційних заходах.