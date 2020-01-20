Принц Гарри грустит из-за потери королевских титулов, фото: instagram / sussexroyal

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Ракурс

Принц Гарри высказался относительно потери королевских титулов.

Букингемский дворец лишил его и жену Меган привилегий. Об этом он заявил во время выступления в благотворительном фонде «Сентебейл» в Лондоне.

Мне очень грустно, что до этого дошло, — сказал внук королевы Елизаветы II.

Он добавил, что ему трудно будет отказаться от полученных воинских званий. Принц назвал Великобританию своим домом. Он заверил, что его отношение к стране не изменится.

Гарри считает отказ от королевских привилегий безальтернативным решением. По мнению мужчины, это позволит достичь «более спокойной жизни» с женой и сыном Арчи. Он признался, что из-за отказа от своих ежедневных королевских обязанностей чувствует некоторое волнение, но готов потерять средства, которые поддерживали его образ жизни. Британский принц поблагодарил сторонников за поддержку.

Мы делаем прыжок веры, — сказал Гарри.

Напомним, информацию о планах принца Гарри и Меган Маркл отказаться от части королевских привилегий СМИ опубликовали 8 января. Супруги планируют жить на два континента — в Северной Америке и Великобритании. Они не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.