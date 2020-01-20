Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Принц Гарри грустит из-за потери королевских титулов, фото: instagram / sussexroyal

Принц Гарри заявил, что ему грустно из-за потери королевских титулов

20 янв 2020, 11:59
999

Принц Гарри высказался относительно потери королевских титулов.

Букингемский дворец лишил его и жену Меган привилегий. Об этом он заявил во время выступления в благотворительном фонде «Сентебейл» в Лондоне.

Мне очень грустно, что до этого дошло, — сказал внук королевы Елизаветы II.

Он добавил, что ему трудно будет отказаться от полученных воинских званий. Принц назвал Великобританию своим домом. Он заверил, что его отношение к стране не изменится.

Гарри считает отказ от королевских привилегий безальтернативным решением. По мнению мужчины, это позволит достичь «более спокойной жизни» с женой и сыном Арчи. Он признался, что из-за отказа от своих ежедневных королевских обязанностей чувствует некоторое волнение, но готов потерять средства, которые поддерживали его образ жизни. Британский принц поблагодарил сторонников за поддержку.

Мы делаем прыжок веры, — сказал Гарри.

Напомним, информацию о планах принца Гарри и Меган Маркл отказаться от части королевских привилегий СМИ опубликовали 8 января. Супруги планируют жить на два континента — в Северной Америке и Великобритании. Они не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Сказано — сделано: Гончарук заявил, что платежки на тепло и горячую воду снизили до 30% (ИНФОГРАФИКА)

В 124 городах Украины платежки на тепло и горячую воду для граждан снизили до 30%. В правительстве заявили, что этого удалось достичь благодаря снижению рыночных цен на газ

Новости Украины
13:22

Чествование памяти «киборгов»: в «Борисполе» играли военные оркестры, под Минобороны состоялась траурная церемония (ФОТО, ВИДЕО)

Память украинских военнослужащих, погибших во время героической обороны Донецкого аэропорта, почтили в Украине. Под зданием Минобороны состоялась траурная церемония, а в аэропорту «Борисполь» играли военные оркестры

Новости Украины
11:06