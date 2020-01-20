Дело Микитася: скандального застройщика и экс-нардепа сняли с авиарейса, фото — "24 канал"

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Подозреваемого в завладении средствами Национальной гвардии экс-нардепа Максима Микитася утром 20 января сняли с рейса сотрудники Государственной пограничной службы.

Это произошло при попытке вылета Микитася из Украины в Лондон. Об инциденте с нардепом восьмого созыва и экс-президентом корпорации «Укрбуд» сообщил в Телеграм-канале бывший народный депутат Сергей Лещенко.

Кроме того, в сети опубликовали фото, на которых показано, как Микитася выводят из самолета пограничники.

Источники УПутверждают, что разрешение Микитасю на вылет из Украины дал заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, но впоследствии отменил его. По словам источника, Микитась жаловался на здоровье и просил дать разрешение на вылет на лечение.

Строительная госкорпорация «Укрбуд», которую ранее возглавлял Микитась, неоднократно фигурировала в многочисленных скандалах. Он руководил «УкрБудом» с июня 2010 года. В 2016 году Микитась победил на выборах в Раду в одномандатном округе № 206 в Чернигове. В бывшем созыве парламента он работал в объединении самовыдвиженцев «Воля народа». В 2019 году баллотировался в Верховную Раду и проиграл кандидату от «Слуги народа» Антону Полякову.

В конце сентября 2019 года Микитасю сообщило о подозрении ГБР (хулиганство во время предвыборной кампании). Кроме того, НАБУ обвиняет его в завладении имуществом Нацгвардии на сумму свыше 81 млн грн. Микитась, по версии Антикоррупционного бюро, сотрудничал с экс-командующим Нацгвардии Юрием Аллеровим и организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

Тогда суд назначил Микитасю залог в размере 5,5 млн грн и обязал сдать загранпаспорт. В конце октября ВАКС повысил сумму залога до 80 млн грн и через два дня эту сумму внесли.