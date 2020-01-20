Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дело Микитася: скандального застройщика и экс-нардепа сняли с авиарейса, фото — "24 канал"

Скандального застройщика и экс-нардепа Микитася сняли с авиарейса (ФОТО)

20 янв 2020, 11:57
999

Подозреваемого в завладении средствами Национальной гвардии экс-нардепа Максима Микитася утром 20 января сняли с рейса сотрудники Государственной пограничной службы.

Это произошло при попытке вылета Микитася из Украины в Лондон. Об инциденте с нардепом восьмого созыва и экс-президентом корпорации «Укрбуд» сообщил в Телеграм-канале бывший народный депутат Сергей Лещенко.

Кроме того, в сети опубликовали фото, на которых показано, как Микитася выводят из самолета пограничники.

Дело Микитась: скандального застройщика и экс-нардепа сняли с рейса, фото — NewsOne

Дело Микитась: скандального застройщика и экс-нардепа сняли с рейса, фото — NewsOne

Источники УПутверждают, что разрешение Микитасю на вылет из Украины дал заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, но впоследствии отменил его. По словам источника, Микитась жаловался на здоровье и просил дать разрешение на вылет на лечение.

Строительная госкорпорация «Укрбуд», которую ранее возглавлял Микитась, неоднократно фигурировала в многочисленных скандалах. Он руководил «УкрБудом» с июня 2010 года. В 2016 году Микитась победил на выборах в Раду в одномандатном округе № 206 в Чернигове. В бывшем созыве парламента он работал в объединении самовыдвиженцев «Воля народа». В 2019 году баллотировался в Верховную Раду и проиграл кандидату от «Слуги народа» Антону Полякову.

В конце сентября 2019 года Микитасю сообщило о подозрении ГБР (хулиганство во время предвыборной кампании). Кроме того, НАБУ обвиняет его в завладении имуществом Нацгвардии на сумму свыше 81 млн грн. Микитась, по версии Антикоррупционного бюро, сотрудничал с экс-командующим Нацгвардии Юрием Аллеровим и организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

Тогда суд назначил Микитасю залог в размере 5,5 млн грн и обязал сдать загранпаспорт. В конце октября ВАКС повысил сумму залога до 80 млн грн и через два дня эту сумму внесли.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Сказано — сделано: Гончарук заявил, что платежки на тепло и горячую воду снизили до 30% (ИНФОГРАФИКА)

В 124 городах Украины платежки на тепло и горячую воду для граждан снизили до 30%. В правительстве заявили, что этого удалось достичь благодаря снижению рыночных цен на газ

Новости Украины
13:22

Чествование памяти «киборгов»: в «Борисполе» играли военные оркестры, под Минобороны состоялась траурная церемония (ФОТО, ВИДЕО)

Память украинских военнослужащих, погибших во время героической обороны Донецкого аэропорта, почтили в Украине. Под зданием Минобороны состоялась траурная церемония, а в аэропорту «Борисполь» играли военные оркестры

Новости Украины
11:06