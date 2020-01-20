В США хотят бороться с «родильным туризмом». Фото: Shutterstock.com

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«Родильный туризм» в США может стать менее доступным уже в ближайшем будущем. Администрация американского президента Дональда Трампа намерена ужесточить правила предоставления виз женщинам, которые хотят рожать в Америке для того, чтобы в дальнейшем их ребенок получил гражданство США.

Представителям Госдепартамента США дадут полномочия отказывать в предоставлении виз, если они заподозрят, что женщина хочет въехать в страну для рождения ребенка. У Трампа считают, что сотрудники Госдепа смогут распознать таких туристов, пишет издание Axios со ссылкой на источники в администрации американского президента.

О новых правилах выдачи туристических виз могут объявить уже на этой неделе. Отмечается, что эти действия направлены на устранение рисков нацбезопасности США. В том числе, по мнению одного из источников, новые правила смогут урегулировать криминальную деятельность в сфере «родильного туризма».

Отметим, речь идет о 14-й поправке к Конституции США, согласно которой любой ребенок, родившийся на территории Соединенных Штатов, может получить американское гражданство. Дональд Трамп неоднократно критиковал эту поправку, потому что это, по его мнению, приводит к нелегальной миграции.

Ежегодно на территории Соединенных Штатов рождаются примерно 33 тыс. детей иностранцев, отмечают в Центре исследования иммиграции США.

Напомним, с 1 января 2020 года Амстердам ввел новый налог для туристов. Теперь за каждую ночь пребывания в городе иностранцы должны будут заплатить дополнительные три евро. Решение о вводе дополнительного налога власти Нидерландов приняли из-за огромного потока туристов.