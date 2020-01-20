У США хочуть боротися з «пологовим туризмом». Фото: Shutterstock.com

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«Пологовий туризм» у США може стати менш доступним вже у найближчому майбутньому. Адміністрація американського президента Дональда Трампа має намір посилити правила видачі віз жінкам, які хочуть народжувати в Америці для того, щоб у подальшому їхня дитина отримала громадянство США.

Представникам Держдепартаменту США нададуть повноваження відмовляти у видачі віз, якщо вони запідозрять, що жінка хоче в’їхати до країни для народження дитини. У Трампа вважають, що співробітники Держдепу зможуть розпізнати таких туристів, пише видання Axios з посиланням на джерела в адміністрації американського президента.

Про нові правила видачі туристичних віз можуть оголосити вже цього тижня. Зазначається, що ці дії спрямовані на усунення ризиків нацбезпеки США. Так, на думку одного з джерел, нові правила зможуть врегулювати кримінальну діяльність у сфері «пологового туризму».

Зазначимо, йдеться про 14-у поправку до Конституції США, згідно з якою будь-яка дитина, яка народилася на території Сполучених Штатів, може отримати американське громадянство. Дональд Трамп неодноразово критикував цю поправку, тому що це, на його думку, призводить до нелегальної міграції.

Щорічно на території Сполучених Штатів народжуються приблизно 33 тис. дітей іноземців, зазначають у Центрі дослідження імміграції США.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року Амстердам ввів новий податок для туристів. Тепер за кожну ніч перебування у місті іноземці повинні будуть заплатити додаткові три євро. Рішення про введення додаткового податку влада Нідерландів прийняла через величезний потік туристів.