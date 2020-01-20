Зеленський назвав голодомор в Україні геноцидом нації. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n132314-golodomor-dlya-ukrayiny-ce-genocyd-a-ne-socialna-tragediya-zelenskyy.html

Ракурс

Голодомор в Україні 1932−1933 років — це геноцид українського народу, а не соціальна чи економічна трагедія.

У Києві переконані, що в майбутньому ще більше країн визнає, що Голодомор — це величезна трагедія для України, яка фактично була знищенням українців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Times of Israel.

Багатьох людей було знищено. У них відібрали багато — їхні будинки, землю, худобу, все у них забрали. І якщо вони не надавали своїх активів, то були вбиті. Вони були розстріляні. Мільйони людей загинули. Багато країн визнали, що Голодомор — це геноцид. І я знаю, що Ізраїль розуміє це і розуміє, що Україна визнала голокост геноцидом. Для України це не соціальна чи економічна трагедія. Це геноцид. Мільйони українців були знищені, — розповів Зеленський.

Президент додав, що раніше ЗМІ багатьох країн світу не інформували про Голодомор в Україні, оскільки влада СРСР намагалася приховати всю інформацію. Глава держави впевнений, що у майбутньому ще більше країн дізнаються правду про історію України.

За словами Зеленського, за період СРСР відбувалося багато хороших речей, але були й жахливі трагедії, як Голодомор.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Україні немає антисемітизму. У Києві охорона синагог є не такою суворою, як в інших місцях, адже євреям тут нічого не загрожує.