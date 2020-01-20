Президент України Володимир Зеленський: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n132300-zelenskyy-zayavyv-scho-v-ukrayini-nemaie-antysemityzmu.html

Ракурс

В Україні немає антисемітизму. У Києві охорона синагог є не такою суворою, як в інших місцях, адже євреям тут нічого не загрожує.

Так президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів, що плани будівництва проектів з вшанування пам’яті жертв Голокосту можуть «викликати обурення з боку націоналістів». Про це йдеться в інтерв’ю ізраїльській газеті The Times of Israel.

Ми маємо статистичну інформацію, яка буде дуже цікава для Ізраїлю. Існує опубліковане опитування дослідницького центру Pew Research Center за 2018 рік, яке оцінювало рівень антисемітизму в Європі. І найнижчий рівень антисемітизму був в Україні, — заявив український лідер.

Крім того, президент прокоментував запитання щодо перейменування вулиць. Зеленський вважає, що це «дуже складна і чутлива проблема», оскільки в українців, які живуть в різних регіонах є свої герої. Президент заявив, що потрібно називати пам’ятники та вулиці іменами людей, які не провокують конфлікт.

Нагадаємо, у Києві зареєстрували петицію з вимогою перейменувати вулицю Пушкінської на Асфальтовану. Такий документ з’явився на порталі електронних петицій Київської міськради на початку січня.