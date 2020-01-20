Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Президент Украины Владимир Зеленский: president.gov.ua

Зеленский заявил, что в Украине нет антисемитизма

20 янв 2020, 08:11
999

В Украине нет антисемитизма. В Киеве охрана синагог является не такая строгая, как в других местах, ведь евреям здесь ничего не грозит.

Так президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, что планы строительства проектов почтения памяти жертв Холокоста могут «вызвать возмущение со стороны националистов». Об этом говорится в интервью израильской газете The Times of Israel.

Мы имеем статистическую информацию, которая будет очень интересна для Израиля. Существует опубликованный опрос исследовательского центра Pew Research Center за 2018 год, который оценивал уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине, — заявил украинский лидер.

Кроме того, президент прокомментировал вопрос о переименовании улиц. Зеленский считает, что это «очень сложная и чувствительная проблема», поскольку в украинцев, которые живут в разных регионах есть свои герои. Президент заявил, что нужно называть памятники и улицы именами людей, которые не провоцируют конфликт.

Напомним, в Киеве зарегистрировали петицию с требованием переименовать улицу Пушкинскую на Асфальтированную. Такой документ появился на портале электронных петиций Киевского горсовета в начале января.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Силовики блокируют въезд-выезд в Херсон в ходе спецоперации в деле Гандзюк (ФОТО, ВИДЕО)

Фигуранту дела Гандзюк объявили подозрение в участии в преступной организации на Херсонщине. Вероятно, речь идет об Игоре Павловском, экс-помощнике бывшего нардепа Паламарчука. В Херсоне проходит спецоперация

Новости Украины
12:39

Люблю вопросы о Трампе: Зеленский рассказал об отношениях с президентом США

Зеленский снова прокомментировал участие в политическом скандале в США — импичменте Трампа. Президент рассказал, что пытался избежать любого собственного участия или участия Украины в политических разборках в США

Новости Украины
10:34