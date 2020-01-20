Президент Украины Владимир Зеленский: president.gov.ua

https://racurs.ua/n132300-zelenskiy-zayavil-chto-v-ukraine-net-antisemitizma.html

Ракурс

В Украине нет антисемитизма. В Киеве охрана синагог является не такая строгая, как в других местах, ведь евреям здесь ничего не грозит.

Так президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, что планы строительства проектов почтения памяти жертв Холокоста могут «вызвать возмущение со стороны националистов». Об этом говорится в интервью израильской газете The Times of Israel.

Мы имеем статистическую информацию, которая будет очень интересна для Израиля. Существует опубликованный опрос исследовательского центра Pew Research Center за 2018 год, который оценивал уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине, — заявил украинский лидер.

Кроме того, президент прокомментировал вопрос о переименовании улиц. Зеленский считает, что это «очень сложная и чувствительная проблема», поскольку в украинцев, которые живут в разных регионах есть свои герои. Президент заявил, что нужно называть памятники и улицы именами людей, которые не провоцируют конфликт.

Напомним, в Киеве зарегистрировали петицию с требованием переименовать улицу Пушкинскую на Асфальтированную. Такой документ появился на портале электронных петиций Киевского горсовета в начале января.