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Путин «потерялся»: на конференции в Берлине лидеры мира не смогли найти президента России, фото: Президент РФ

Путин «потерялся»: на конференции в Берлине лидеры мира не смогли найти президента России (ВИДЕО)

19 янв 2020, 23:17
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Конференция в Берлине по урегулированию конфликта в Ливии запомнилась курьезным случаем.

Перед церемонией фотографирования участники не могли найти Владимира Путина, президента Российской Федерации. Об этом сообщил в Twitter Дмитрий Смирнов, журналист «Кремлевского пула».

На видео лидеры готовились к съемке. Они начали подходить к стенду, но сразу все собраться не смогли. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон очень были взволнованы из-за отсутствия главы российского государства.

Меркель и Макрон не понимали, где находится президент РФ, пересматривались между собой. Через некоторое время Путина увидели на публике. Политик присоединился к остальным лидерам, а Меркель подсказала ему, где следует стать для совместного фото.

На саммите мировые лидеры поддержали эмбарго на поставку оружия в Ливию. Стороны договорились создать военный комитет для детального анализа и мониторинга режима прекращения огня. Политики считают, что это поможет стабилизировать ситуацию и достичь мира.

Источник: Ракурс


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