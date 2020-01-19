Путин «потерялся»: на конференции в Берлине лидеры мира не смогли найти президента России, фото: Президент РФ

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Ракурс

Конференция в Берлине по урегулированию конфликта в Ливии запомнилась курьезным случаем.

Перед церемонией фотографирования участники не могли найти Владимира Путина, президента Российской Федерации. Об этом сообщил в Twitter Дмитрий Смирнов, журналист «Кремлевского пула».

На видео лидеры готовились к съемке. Они начали подходить к стенду, но сразу все собраться не смогли. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон очень были взволнованы из-за отсутствия главы российского государства.

Меркель и Макрон не понимали, где находится президент РФ, пересматривались между собой. Через некоторое время Путина увидели на публике. Политик присоединился к остальным лидерам, а Меркель подсказала ему, где следует стать для совместного фото.

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России pic.twitter.com/XTxmRB39XI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020

На саммите мировые лидеры поддержали эмбарго на поставку оружия в Ливию. Стороны договорились создать военный комитет для детального анализа и мониторинга режима прекращения огня. Политики считают, что это поможет стабилизировать ситуацию и достичь мира.