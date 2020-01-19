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Путін «загубився»: на конференції в Берліні лідери світу не змогли знайти президента Росії, фото: Президент РФ

Путін «загубився»: на конференції в Берліні лідери світу не змогли знайти президента Росії (ВІДЕО)

19 січ 2020, 23:17
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Конференція в Берліні щодо врегулювання конфлікту в Лівії запам’яталась курйозним випадком.

Перед церемонією фотографування учасники не могли знайти Володимира Путіна, президента Російської Федерації. Про це повідомив у Twitter Дмитро Смирнов, журналіст «Кремлівського пулу».

На відео лідери готувались до зйомки. Вони почали підходити до стенду, але одразу усі зібратись не змогли. Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон дуже були схвильовані через відсутність глави російської держави.

Меркель і Макрон не розуміли, де знаходиться президент РФ, переглядались між собою. Через деякий час Путіна побачили на публіці. Політик приєднався до решти лідерів, а Меркель підказала йому, де слід стати для спільного фото.

На саміті світові лідери підтримали ембарго на поставку зброї до Лівії. Сторони домовились створити військовий комітет для детального аналізу та моніторингу режиму припинення вогню. Політики вважають, що це допоможе стабілізувати ситуацію і досягти миру.

Джерело: Ракурс


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