Путін «загубився»: на конференції в Берліні лідери світу не змогли знайти президента Росії, фото: Президент РФ

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Конференція в Берліні щодо врегулювання конфлікту в Лівії запам’яталась курйозним випадком.

Перед церемонією фотографування учасники не могли знайти Володимира Путіна, президента Російської Федерації. Про це повідомив у Twitter Дмитро Смирнов, журналіст «Кремлівського пулу».

На відео лідери готувались до зйомки. Вони почали підходити до стенду, але одразу усі зібратись не змогли. Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон дуже були схвильовані через відсутність глави російської держави.

Меркель і Макрон не розуміли, де знаходиться президент РФ, переглядались між собою. Через деякий час Путіна побачили на публіці. Політик приєднався до решти лідерів, а Меркель підказала йому, де слід стати для спільного фото.

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России pic.twitter.com/XTxmRB39XI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020

На саміті світові лідери підтримали ембарго на поставку зброї до Лівії. Сторони домовились створити військовий комітет для детального аналізу та моніторингу режиму припинення вогню. Політики вважають, що це допоможе стабілізувати ситуацію і досягти миру.