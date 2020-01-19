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Tesla побудує свій перший завод в Європі, фото: Facebook

Tesla побудує свій перший завод в Європі

19 січ 2020, 22:47
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Перший завод у Європі готова побудувати корпорація Tesla.

Корпорація вже купила земельну ділянку в Німеччині. Про це повідомляє Reuters.

Створення об'єкту планується у муніципалітеті Грюнхайде, що на схід від Берліна. Такий крок дозволить присвоїти своїй продукції марку «Зроблено в Німеччині».

Сторони узгодили необхідні деталі щодо купівлі ділянки. Її розмір — 300 га. Фінансовий комітет парламенту Бранденбургу схвалив цю угоду 9 січня.

Попередня оцінка вартості ділянки — 40,91 млн євро. Фахівці перевіряють площу на наявність бомб часів Другої світової війни.

Профспілки та низка політиків активно підтримують угоду, оскільки реалізація будівництва створить до 7 тис. робочих місць. Близько 250 людей влаштували акцію проти будівництва підприємства. Вони вважають, що такі дії зашкодять навколишньому середовищу, а також спровокує проблеми з водопостачанням для місцевих жителів.

Tesla кожного року може випускати 150 тис. електромобілів Tesla Model 3 та Model Y. У перспективі потужності збільшать до 500 тис.

Раніше, компанія Ілона Маска пообіцяла винагороду хакерам за злом Tesla Model 3. Тому, хто забезпечить доступ до CAN-шини електромобіля, заплатять 100 тис. дол.

Джерело: Ракурс


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