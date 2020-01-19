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США протестували двигун гіперзвукової ракети, фото: US Air Force

США протестували двигун гіперзвукової ракети

19 січ 2020, 22:22
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Гіперзвукову ракету випробували на території США.

Випробування двигуна гіперзвукової ракети X-60A організовані дослідною лабораторією Військово-повітряних сил (ВПС). Про це повідомляє Aviation Week.

Технологію розробила компанія Generation Orbit Launch Services. Робота рідинного мотора в ході випробувань перевірялася при різних потужностях і напрямках вектора тяги.

Ракету X-60A створили конструктори компанії Generation Orbit Launch Services. Інженери фірми Ursa Major Technologies працювали триваличй час над двигуном. Одноступінчатий крилатий носій стартує разом з літаком. При підльоті до цілі ракета повинна мати швидкість п’ять — вісім чисел Маха. Тестування різного роду прототипів боєголовок планується і надалі.

Експерти впевнені, що технологія дозволить зробити американську армію сильнішою. На думку деяких аналітиків, аналогів пристрою немає в світі.

Раніше Пентагон заявляв, що армія США найближчим часом отримає гіперзвукову зброю. Військові провели на авіабазі «Едвардс» Військово-повітряних сил США успішні випробування за участю стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress.


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