США протестовали двигатель гиперзвуковой ракеты, фото: US Air Force

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Ракурс

Гиперзвуковую ракету испытали на территории США.

Испытания двигателя гиперзвуковой ракеты X-60A организованы исследовательской лабораторией Военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщает Aviation Week.

Технологию разработала компания Generation Orbit Launch Services. Работа жидкостного мотора в ходе испытаний проверялась при различных мощностях и направлениях вектора тяги.

Ракету X-60A создали конструкторы компании Generation Orbit Launch Services. Инженеры фирмы Ursa Major Technologies трудились над двигателем. Одноступенчатый крылатый носитель стартует вместе с самолетом. При подлете к цели ракета должна иметь скорость пять — восемь чисел Маха. Тестирование различного рода прототипов боеголовок планируется и в дальнейшем.

Эксперты уверены, что технология позволит сделать американскую армию сильнее. По мнению некоторых аналитиков, аналогов устройства нет в мире.

Ранее Пентагон заявлял, что армия США в ближайшее время получит гиперзвуковую оружие. Военные провели на авиабазе «Эдвардс» Военно-воздушных сил США успешные испытания с участием стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress.