«Берлинский процесс»: мировые лидеры поддержали эмбарго на поставку оружия в Ливию, фото: European Pressphoto Agency

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Берлинский саммит поддержал эмбарго на поставку оружия в Ливию.

Мировые лидеры обсудили возможность урегулирования ситуации в стране. Об этом сообщает Deutsche Welle в Twitter.

Стороны договорились создать военный комитет для детального анализа и мониторинга режима прекращения огня. На конференции не желают предоставлять оружие участникам конфликта на территории Ливии, где продолжается гражданская война и есть несколько «параллельных» органов власти.

Запрет продажи оружия должен продолжаться, — рассказала Ангела Меркель, канцлер ФРГ, по итогам саммита.

Хозяйка форума добавила, комитет создадут по формуле 5 + 5, то есть поровну от враждующих сторон. Цель этого органа — мониторинг соблюдения режима перемирия.

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что военного решения относительно конфликта нет. От такого вмешательства стороны обязались воздержаться.

Обе стороны конфликта, по его словам, согласились на участие в военном комитете. Уже выбрали своих представителей для встречи в Женеве в ближайшие дни.

На территории Ливии гражданская война продолжается с 2011 года. Повстанцам удалось свергнуть режим Муаммара Каддафи, но ни одна из фракций так и не установила контроль над регионами.

Ранее сообщалось, что в коммюнике Берлинского саммита планируют закрепить требование по безопасности нефтяных объектов. Конференция назвали необходимым и правильным шагом на сложном пути к миру.