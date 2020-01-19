«Берлінський процес»: світові лідери підтримали ембарго на поставку зброї до Лівії, фото: European Pressphoto Agency

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Берлінський саміт підтримав ембарго на поставку зброї до Лівії.

Світові лідери обговорили можливість врегулювання ситуації в країні. Про це повідомляє Deutsche Welle у Twitter.

Сторони домовились створити військовий комітет для детального аналізу та моніторингу режиму припинення вогню. На конференції не бажають надавати зброю учасникам конфлікту на території Лівії, де продовжується громадянська війна і є декілька «паралельних» органів влади.

Заборона продажу зброї має продовжуватися, — розповіла Ангела Меркель, канцлер ФРН, за підсумками саміту.

Господарка форуму додала, що комітет створять за формулою 5+5, тобто порівну від ворогуючих сторін. Мета цього органу — моніторинг дотримування режиму перемир’я.

Генсек Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш заявив, що військового рішення стосовно конфлікту не має. Від такого втручання сторони забов’язались утриматись.

Обидві стороні конфлікту, за його словами, погодилися на участь у військовому комітеті. Вже обрали своїх представників для зустрічі у Женеві найближчими днями.

На території Лівії громадянська війна триває з 2011 року. Повстанцям вдалось повалити режим Муаммара Каддафі, але жодна з фракцій так і не встановила контроль над регіонами.

Раніше повідомлялось, що у комюніке Берлінського саміту планують закріпити вимогу безпеки нафтових об'єктів. Конференцію назвали необхідним і правильним кроком на складному шляху до миру.