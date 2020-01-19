Війна у Лівії: у комюніке Берлінського саміту закріплять вимогу безпеки нафтових об’єктів, фото — euroua.com

https://racurs.ua/ua/n132280-viyna-u-liviyi-u-komunike-berlinskogo-samitu-zakriplyat-vymogu-bezpeky-naftovyh-obiektiv.html

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Учасники міжнародної конференції з врегулювання в Лівії закличуть всі сторони конфлікту утриматися від ворожих дій проти нафтових об'єктів.

Ми закликаємо всі сторони відмовитися від будь-яких ворожих дій щодо нафтових терміналів і інфраструктури, — йдеться в проекті підсумкової заяви, який оприлюднило Reuters.

Проект комюніке, яке обговорюватимуть на саміті, включає визнання Національної нафтової корпорації Лівії єдиною законною структурою, якій дозволено продавати лівійську нафту.

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо запропонував запроваджувати міжнародні санкції щодо тих, хто підживлює громадянський конфлікт в Лівії. Він вважає, що конференція в Берліні «не кінцевою точкою, а необхідним і правильним кроком на складному шляху, який ще потребує часу».

На конференцію щодо Лівії акредитувалися 800 журналістів. Доступ преси до офісу федерального канцлера Ангели Меркель, у якому відбудуться зустрічі, обмежений.

Головна мета саміту — домогтися довгострокового перемир’я в країні. Очікується, що участь в роботі конференції візьмуть лідери головних конфліктуючих груп — глава визнаного міжнародним співтовариством уряду Лівії Фаїз Сарадж і командувач так званої Лівійської національної армії Халіфа Хафтар.

До Берліна також приїдуть президенти Туреччини і Росії Реджеп Ердоган і Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон, британський прем'єр Борис Джонсон і держсекретар США Майк Помпео.

Громадянська війна в Лівії триває з 2011 року. Повстанці повалили режим Муаммара Каддафі, однак жодна з фракцій не змогла встановити повний контроль над територією країни. Сили Хафтара контролюють схід Лівії, а війська уряду Сараджа — столицю Тріполі і її околиці. В останні місяці війська Хафтара ведуть наступ і зайняли деякі територій.

Уряд Сараджа підтримує Туреччина, яка почала відправку своїх військ до Лівії. Хафтар користується підтримкою Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів. На його боці, як стверджують численні джерела, воюють також бійці російських приватних військових компаній, хоча офіційна Москва стверджує, що не підтримує жодну зі сторін.

Минулого тижня переговори про лівійському врегулюванні в Москві завершилися безрезультатно — Хафтар відмовився підписати документ про умови перемир’я. Сарадж в інтерв’ю німецькій пресі заявив, що в разі провалу переговорів закликатиме до відправки в Лівію міжнародного миротворчого контингенту.