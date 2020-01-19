Война в Ливии: коммюнике Берлинского саммита содержит требование безопасности нефтяных объектов, фото — euroua.com

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Участники международной конференции по урегулированию в Ливии, которая сегодня стартует в Берилне, призовут все стороны конфликта воздержаться от враждебных действий против нефтяных объектов.

Мы призываем все стороны отказаться от любых враждебных действий в отношении нефтяных терминалов и инфраструктуры, — говорится в проекте итогового заявления, который обнародовало Reuters.

Проект коммюнике, которое будет обсуждаться на саммите, включая признание Национальной нефтяной корпорации Ливии единственной законной структурой, которой разрешено продавать ливийскую нефть.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предложил вводить международные санкции в отношении тех, кто подпитывает гражданский конфликт в Ливии. Он считает, что конференция в Берлине «не является конечной точкой, а необходимым и правильным шагом на сложном пути, который еще требует времени».

На конференцию по Ливии аккредитовались 800 журналистов. Доступ прессы в офис федерального канцлера Ангелы Меркель, в котором состоятся встречи, ограничен.

Главная цель саммита — добиться долгосрочного перемирия в стране. Ожидается, что участие в работе конференции примут лидеры главных конфликтующих групп — глава признанного международным сообществом правительства Ливии Фаиз Сарадж и командующий так называемой Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.

В Берлин также приедут президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Борис Джонсон и госсекретарь США Майк Помпео.

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года. Повстанцы свергли режим Муаммара Каддафи, однако ни одна из фракций не смогла установить полный контроль над территорией страны. Силы Хафтара контролируют восток Ливии, а войска правительства Сараджа — столицу Триполи и ее окрестности. В последние месяцы войска Хафтара ведут наступление и заняли некоторые территорий.

Правительство Сараджа поддерживает Турция, которая начала отправку своих войск в Ливию. Хафтар пользуется поддержкой Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. На его стороне, как утверждают многочисленные источники, воюют также бойцы российских частных военных компаний, хотя официальная Москва утверждает, что не поддерживает ни одну из сторон.

На прошлой неделе переговоры о ливийском урегулировании в Москве завершились безрезультатно — Хафтар отказался подписать документ об условиях перемирия. Сарадж в интервью немецкой прессе заявил, что в случае провала переговоров будет призывать к отправке в Ливию международного миротворческого контингента.