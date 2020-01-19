Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские гастролеры в Украине: полиция будет охранять выступления артистов в Запорожье, фото — "Цензор.НЕТ"

Полиция будет охранять гастроли российских артистов в Запорожье (ДОКУМЕНТ)

19 янв 2020, 12:21
999

Служба безопасности не только не запрещает въезд в Украину россиянам Марату Башарову и Сергею Колесникову, но и просит полицию обеспечить надлежащую охрану для гастролеров в Запорожье.

Об этом сообщает «Цензор», обнародовав соответствующие ответы от начальника УСБУ в Запорожской области Бориса Безрукого.

В то же время, пограничники пока не предоставили ответа закроют ли они въезд россиянам, хотя они получали соответствующее заявление.

СБУ не видит причин не пускать в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова (они внесены в базу «Миротворец») и Лариса Удовиченко, несмотря на то, что они выступали в оккупированном РФ Крыму в 2015 году. Об этом говорится в письме СБУ, которое обнародовал «Цензор.НЕТ».

Российские гастролеры в Украине: полиция будет охранять выступления артистов в Запорожье, фото — "Цензор"

Основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины в СБУ отсутствуют, — говорится в письме.

Кроме того, СБУ просит полицию усилить безопасность во время их выступления в Запорожье из-за «негативного общественного резонанса среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья».

Как рассказали источники «Цензор.НЕТ» в Государственной пограничной службе, Башарова все же не пустят в Украину.

Российские гастролеры в Украине: полиция будет охранять выступления артистов в Запорожье, скриншот — "Миротворец"

На прошлой неделе сообщалось о возможном выступлении в Киеве российского певца Валерия Сюткина, который летом 2014 года расхваливал российского президента Владимира Путина за «блестяще проведенную» операцию по захвату украинского Крыма.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Юристы Трампа назвали импичмент попыткой нарушить Конституцию США

На следующей неделе в Сенате США стартует рассмотрение дела об импичменте Трампа. Его юристы считают обвинения попыткой отменить результаты выборов 2016 года, вмешаться в выборы 2020 года и нарушить Конституцию

Новости мира
09:30

Правительство обнародовало информацию о зарплатах украинских министров

Средняя заработная плата главы украинского правительства Алексея Гончарука в прошлом году составила более 60 тыс. грн, а министра внутренних дел Арсена Авакова — свыше 100 тыс. грн

Новости Украины
16:20   18 янв