Российские гастролеры в Украине: полиция будет охранять выступления артистов в Запорожье, фото — "Цензор.НЕТ"

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Служба безопасности не только не запрещает въезд в Украину россиянам Марату Башарову и Сергею Колесникову, но и просит полицию обеспечить надлежащую охрану для гастролеров в Запорожье.

Об этом сообщает «Цензор», обнародовав соответствующие ответы от начальника УСБУ в Запорожской области Бориса Безрукого.

В то же время, пограничники пока не предоставили ответа закроют ли они въезд россиянам, хотя они получали соответствующее заявление.

СБУ не видит причин не пускать в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова (они внесены в базу «Миротворец») и Лариса Удовиченко, несмотря на то, что они выступали в оккупированном РФ Крыму в 2015 году. Об этом говорится в письме СБУ, которое обнародовал «Цензор.НЕТ».

Основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины в СБУ отсутствуют, — говорится в письме.

Кроме того, СБУ просит полицию усилить безопасность во время их выступления в Запорожье из-за «негативного общественного резонанса среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья».

Как рассказали источники «Цензор.НЕТ» в Государственной пограничной службе, Башарова все же не пустят в Украину.

На прошлой неделе сообщалось о возможном выступлении в Киеве российского певца Валерия Сюткина, который летом 2014 года расхваливал российского президента Владимира Путина за «блестяще проведенную» операцию по захвату украинского Крыма.