Гастроли российских "звезд" в Киеве: Сюткин и Серов едут в Украину, фото — сайт Сюткина

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Ракурс

Российский певец Александр Сюткин, который летом 2014 года расхваливал российского президента Владимира Путина за «блестяще проведенную» операцию по захвату украинского Крыма, анонсировал концерт в Киеве.

Выступление должно состояться 27 апреля в дворце «Украина», анонс концерта был опубликован на сайте Concert.ua.

Сюткин в июня 2014 года дал интервью российскому сайту «Дождь», в котором так высказался относительно аннексии Крыма:

Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость восторжествовала.

Сейчас афиша концерта Сюткина исчезла с сайта.

Между тем в Киев едет еще один российский и советский артист. Александр Серов, выступавший в оккупированном Крыму, будет петь для киевлян 23 марта. Организаторы планируют собрать сторонников Серова в «Дворце Украина».

Серов выступил перед жителями оккупированного Крыма в 2017 году, а затем заявил, что СБУ запретила ему въезд в Украину.

Российский артист Серов родился в селе Ковалевка Николаевской области. После начала войны он избегал публичного высказывания своего мнения относительно политики. Сейчас в СБУ не прокомментировали приезд скандальных российских артистов.