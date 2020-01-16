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Рада поддержала законопроект «О среднем образовании», фото:

Рада обеспечила законодательную основу для реформирования среднего образования

16 янв 2020, 11:52
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Верховная Рада во время своего сегодняшнего заседания поддержала во втором чтении законопроект № 0901 «О среднем образовании», который призван обеспечить законодательную основу для реформирования системы общего среднего образования.

За этот законопроект проголосовали 327 народных избранников, против — трое. Еще 54 депутата воздержались, не голосовали — 16. Об этом сообщается на сайте Рады.

В пояснительной записке этого законопроекта отмечается, что его основной задачей является урегулирование вопросов доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию.

В частности, речь идет о вопросах ресурсного обеспечения учреждений образования, доступности для лиц с особыми образовательными потребностями и территориальной доступности учреждений общего среднего образования, а также разграничение полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования.

Также законопроект призван урегулировать вопросы языка образования в учреждениях общего среднего образования и сертификации педагогических работников.

Напомним, Рада сегодня предварительно одобрила закон о легализации азартных игр.

Источник: Ракурс


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