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В Украине утвердили стратегию развития финсектора, фото: pxfuel
В Украине утвердили стратегию развития финсектораhttps://racurs.ua/n132125-v-ukraine-utverdili-strategiu-razvitiya-finsektora.htmlРакурс
Стратегия развития финансового сектора утверждена в Украине.
Согласован соответствующий план до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Документ предусматривает усиление защиты прав кредиторов и инвесторов. Европейские нормы законодательства должны вводить в стране.
Активизация кредитования малого и среднего предпринимательства, по мнению украинских финансистов, начнет стимулировать макроэкономическое развитие. Устранение препятствий для перезапуска ипотечного кредитования и экспортного финансирования поможет создать конкурентные условия для бизнеса.
Также документом предусмотрено:
- Развитие облачных технологий на финансовых рынках;
- Жесткий контроль за финоперациями для борьбы с отмыванием денег;
- Развитие венчурных инвестиций;
- Развитие финансовых продуктов с использованием технологии blockchain;
- Усиление защиты прав потребителей финансовых услуг (закон «о сплите» парламент принял в 2019 году).
Ранее сообщалось, что на территории Украины обмен валют онлайн запустят во всех финучреждениях. Это решение упрощает проведение соответствующих операций.
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