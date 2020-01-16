В Украине утвердили стратегию развития финсектора, фото: pxfuel

https://racurs.ua/n132125-v-ukraine-utverdili-strategiu-razvitiya-finsektora.html

Ракурс

Стратегия развития финансового сектора утверждена в Украине.

Согласован соответствующий план до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Документ предусматривает усиление защиты прав кредиторов и инвесторов. Европейские нормы законодательства должны вводить в стране.

Активизация кредитования малого и среднего предпринимательства, по мнению украинских финансистов, начнет стимулировать макроэкономическое развитие. Устранение препятствий для перезапуска ипотечного кредитования и экспортного финансирования поможет создать конкурентные условия для бизнеса.

Также документом предусмотрено:

Развитие облачных технологий на финансовых рынках;

Жесткий контроль за финоперациями для борьбы с отмыванием денег;

Развитие венчурных инвестиций;

Развитие финансовых продуктов с использованием технологии blockchain;

Усиление защиты прав потребителей финансовых услуг (закон «о сплите» парламент принял в 2019 году).

Ранее сообщалось, что на территории Украины обмен валют онлайн запустят во всех финучреждениях. Это решение упрощает проведение соответствующих операций.