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В Украине утвердили стратегию развития финсектора, фото: pxfuel

В Украине утвердили стратегию развития финсектора

16 янв 2020, 11:49
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Стратегия развития финансового сектора утверждена в Украине.

Согласован соответствующий план до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Документ предусматривает усиление защиты прав кредиторов и инвесторов. Европейские нормы законодательства должны вводить в стране.

Активизация кредитования малого и среднего предпринимательства, по мнению украинских финансистов, начнет стимулировать макроэкономическое развитие. Устранение препятствий для перезапуска ипотечного кредитования и экспортного финансирования поможет создать конкурентные условия для бизнеса.

Также документом предусмотрено:

  • Развитие облачных технологий на финансовых рынках;
  • Жесткий контроль за финоперациями для борьбы с отмыванием денег;
  • Развитие венчурных инвестиций;
  • Развитие финансовых продуктов с использованием технологии blockchain;
  • Усиление защиты прав потребителей финансовых услуг (закон «о сплите» парламент принял в 2019 году).

Ранее сообщалось, что на территории Украины обмен валют онлайн запустят во всех финучреждениях. Это решение упрощает проведение соответствующих операций.

Источник: Ракурс


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