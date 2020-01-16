Нацгвардия. Фото: Правда за Одессу

https://racurs.ua/n132124-nacgvardiey-sozdan-komitet-po-socialnoy-zaschite-semey-pogibshih-voinov.html

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Комитет по социальной защите членов семей военнослужащих, погибших в ходе проведения Антитеррористической операции (АТО), операции Объединенных сил (ООС) и при выполнении служебных обязанностей, создан при содействии Нацгвардии Украины и Ассоциации ветеранов внутренних войск.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

Главной целью деятельности комитета является проведение мероприятий по социальной и правовой защите законных интересов и социальной реабилитации членов семей воинов, погибших или пропавших без вести в ходе проведения АТО, ООС и при исполнении служебных обязанностей.

На сегодняшний день война унесла жизни 229 военнослужащих, из них боевые потери составляют 193 человека. 881 военнослужащий получил травмы и ранения. Пропавшими без вести считаются 14 военнослужащих.

Всего же за 28 лет независимости Украины при исполнении служебных обязанностей погибло 258 военнослужащих. В честь погибших воинов уже открыто 218 памятников, четверым военнослужащим присвоено звание «Герой Украины» посмертно.

В Нацгвардии надеются, что благодаря созданию данного комитета можно будет наладить лучшее взаимодействие с семьями погибших воинов, чтобы люди знали, куда можно обратиться за помощью и защитой.