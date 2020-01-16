Нацгвардія. Фото: Правда за Одесу

https://racurs.ua/ua/n132124-nacgvardiya-stvoryla-komitet-iz-socialnogo-zahystu-simey-zagyblyh-voyiniv.html

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Комітет із соціального захисту членів сімей військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції (АТО), операції Об'єднаних сил (ООС) і при виконанні службових обов’язків, створений за сприяння Нацгвардії України та Асоціації ветеранів внутрішніх військ.

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії України.

Головною метою діяльності комітету є проведення заходів щодо соціального та правового захисту законних інтересів та соціальної реабілітації членів сімей воїнів, загиблих або зниклих безвісти під час проведення АТО, ООС та при виконанні службових обов’язків.

На сьогоднішній день війна забрала життя 229 військовослужбовців, із них бойові втрати становлять 193 людини. 881 військовослужбовець отримав травми і поранення. Зниклими безвісти вважаються 14 військовослужбовців.

Всього ж за 28 років незалежності України під час виконання службових обов’язків загинуло 258 військовослужбовців. На честь загиблих воїнів вже відкрито 218 пам’ятників, чотирьом військовослужбовцям присвоєно звання «Герой України» посмертно.

У Нацгвардії сподіваються, що завдяки створенню даного комітету можна буде налагодити кращу взаємодію із сім’ями загиблих воїнів, щоб люди знали, куди можна звернутися за допомогою і захистом.