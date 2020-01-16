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Ракурс
В Україні затвердили стратегію розвитку фінсектору, фото: pxfuel

В Україні затвердили стратегію розвитку фінсектору

16 січ 2020, 11:49
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Стратегія розвитку фінансового сектору затверджена в Україні.

Узгоджено відповідний план до 2025 року. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Документ передбачає посилення захисту прав кредиторів та інвесторів. Європейські норми законодавства повинні вводити в країні.

Активізація кредитування малого і середнього підприємництва, на думку українських фінансистів, стимулюватиме макроекономічний розвиток. Усунення перешкод для перезапуску іпотечного кредитування та експортного фінансування допоможе створити конкурентні умови для бізнесу.

Також документом передбачено:

  • Розвиток хмарних технологій на фінансових ринках;
  • Жорсткий контроль за фінопераціями для боротьби з відмиванням грошей;
  • Розвиток венчурних інвестицій;
  • Розвиток фінансових продуктів з використанням технології blockchain;
  • Посилення захисту прав споживачів фінансових послуг (закон «про спліт» Рада ухвалила в 2019 році).

Раніше повідомлялось, що на території України обмін валют онлайн запустять у всіх фінустановах. Це рішення спрощує проведення відповідних операцій.

Джерело: Ракурс


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