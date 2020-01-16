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В Україні затвердили стратегію розвитку фінсектору, фото: pxfuel
В Україні затвердили стратегію розвитку фінсекторуhttps://racurs.ua/ua/n132125-v-ukrayini-zatverdyly-strategiu-rozvytku-finsektoru.htmlРакурс
Стратегія розвитку фінансового сектору затверджена в Україні.
Узгоджено відповідний план до 2025 року. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.
Документ передбачає посилення захисту прав кредиторів та інвесторів. Європейські норми законодавства повинні вводити в країні.
Активізація кредитування малого і середнього підприємництва, на думку українських фінансистів, стимулюватиме макроекономічний розвиток. Усунення перешкод для перезапуску іпотечного кредитування та експортного фінансування допоможе створити конкурентні умови для бізнесу.
Також документом передбачено:
- Розвиток хмарних технологій на фінансових ринках;
- Жорсткий контроль за фінопераціями для боротьби з відмиванням грошей;
- Розвиток венчурних інвестицій;
- Розвиток фінансових продуктів з використанням технології blockchain;
- Посилення захисту прав споживачів фінансових послуг (закон «про спліт» Рада ухвалила в 2019 році).
Раніше повідомлялось, що на території України обмін валют онлайн запустять у всіх фінустановах. Це рішення спрощує проведення відповідних операцій.
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