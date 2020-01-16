В Україні затвердили стратегію розвитку фінсектору, фото: pxfuel

https://racurs.ua/ua/n132125-v-ukrayini-zatverdyly-strategiu-rozvytku-finsektoru.html

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Стратегія розвитку фінансового сектору затверджена в Україні.

Узгоджено відповідний план до 2025 року. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Документ передбачає посилення захисту прав кредиторів та інвесторів. Європейські норми законодавства повинні вводити в країні.

Активізація кредитування малого і середнього підприємництва, на думку українських фінансистів, стимулюватиме макроекономічний розвиток. Усунення перешкод для перезапуску іпотечного кредитування та експортного фінансування допоможе створити конкурентні умови для бізнесу.

Також документом передбачено:

Розвиток хмарних технологій на фінансових ринках;

Жорсткий контроль за фінопераціями для боротьби з відмиванням грошей;

Розвиток венчурних інвестицій;

Розвиток фінансових продуктів з використанням технології blockchain;

Посилення захисту прав споживачів фінансових послуг (закон «про спліт» Рада ухвалила в 2019 році).

Раніше повідомлялось, що на території України обмін валют онлайн запустять у всіх фінустановах. Це рішення спрощує проведення відповідних операцій.