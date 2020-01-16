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Рада підтримала законопроект «Про повну загальну середню освіту»

Рада забезпечила законодавче підґрунтя для реформування середньої освіти

16 січ 2020, 11:52
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Верховна Рада під час свого сьогоднішнього засідання підтримала в другому читанні законопроект № 0901 «Про повну загальну середню освіту», який покликаний забезпечити законодавче підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти.

За цей законопроект проголосували 327 народних обранців, проти — троє. Ще 54 депутати утрималися, не голосували — 16. Про це повідомляється на сайті Ради.

У пояснювальній записці цього законопроекту зазначається, що його завданням є врегулювання питань доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти.

Зокрема, йдеться про питання ресурсного забезпечення закладів освіти, доступності для осіб з особливими освітніми потребами та територіальної доступності закладів загальної середньої освіти, а також розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти тощо.

Також законопроект покликаний врегулювати питання мови освіти в закладах загальної середньої освіти та сертифікації педагогічних працівників.

Нагадаємо, Рада сьогодні попередньо схвалила закон про легалізацію азартних ігор.

Джерело: Ракурс


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