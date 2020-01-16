Гастролі російських "зірок" в Києві: Сюткін і Сєров їдуть в Україну, фото — сайт Сюткіна

https://racurs.ua/ua/n132127-etym-smelym-parnyam-y-beda-ne-beda-sutkin-yakyy-hvalyv-putina-za-zahoplennya-krymu-anonsuvav.html

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Російський співак Олександр Сюткін, який влітку 2014 року розхвалював російського президента Володимира Путіна за «блискуче проведену» операцію із захоплення українського Криму, анонсував концерт у Києві.

Виступ має відбутися 27 квітня в палаці «Україна», анонс концерту було опубліковано на сайті Concert.ua.

Сюткін в червні 2014 року дав інтерв’ю російському сайту «Дождь», у якому так висловився щодо анексії Криму:

Історично, якщо сказати про Крим, там помилка була раніше, коли Микита Сергійович його з легкої руки привласнив. Як проведена операція Володимиром Володимировичем? Блискуче. Без крові, красиво і історична справедливість може бути восторжествувала.

Наразі афіша концерту Сюткіна зникла із сайту.

Тим часом до Києва їде ще один російський та радянський артист. Олександр Сєров, який виступав в окупованому Криму, співатиме для киян 23 березня. Організатори планують зібрати прихильників Олександра Сєрова в «Палаці Україна».

Сєров виступив перед жителями окупованого Криму у 2017 році, а згодом заявив, що СБУ заборонила йому в’їзд до України.

Російський артист Сєров народився у селі Ковалівка, що на Миколаївщині. Після початку війни він уникав публічного висловлювання своєї думки щодо політики. Наразі в СБУ не прокоментували приїзд скандальних російських артистів.